Пиварич пропустит финал Кубка Украины из-за дисквалификации

Защитник «Динамо» не сможет помочь киевлянам в матче за титул

  • 06.07.2020 19:53
  • 365 просмотров
  • 0 комментариев
Пиварич пропустит финал Кубка Украины из-за дисквалификации
© ФК Динамо Киев. Йосип Пиварич

Защитник киевского «Динамо» Йосип Пиварич будет отстранен от участия в финале Кубка Украины из-за дисциплинарных санкций.

Напомним, 31-летний хорват получил прямую красную карточку в матче 29-го тура УПЛ, и согласно пункту 12 статьи 35 Регламента УПЛ «не имеет права участвовать в официальных матчах до решения КДК УАФ и окончания срока его отстранения». 

Напомним, финал Кубка Украины «Динамо» – «Ворскла» состоится 8 июля в Харькове на ОСК «Металлист». Начало в 21:45.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Украинская ассоциация футбола

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности