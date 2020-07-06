Пиварич пропустит финал Кубка Украины из-за дисквалификации

Защитник киевского «Динамо» Йосип Пиварич будет отстранен от участия в финале Кубка Украины из-за дисциплинарных санкций.
Напомним, 31-летний хорват получил прямую красную карточку в матче 29-го тура УПЛ, и согласно пункту 12 статьи 35 Регламента УПЛ «не имеет права участвовать в официальных матчах до решения КДК УАФ и окончания срока его отстранения».
Напомним, финал Кубка Украины «Динамо» – «Ворскла» состоится 8 июля в Харькове на ОСК «Металлист». Начало в 21:45.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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