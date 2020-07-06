Ассистент от Бога. Месси бьет рекорды по результативным передачам

Лидер «Барселоны» Лионель Месси отличился двумя ассистами в матче 34-го тура Ла Лиги против «Вильярреала» (4:1).

Таким образом, на счету 33-летнего аргентинца стало 19 результативных передач в текущем сезоне чемпионата Испании.

Это лучший показатель в элитном Испанском первенстве, начиная с сезона 2014/15, когда у Месси было 18 ассистов.

Также отметим, что Лионель в текущем сезоне забил еще и 22 гола, он лучший бомбардир Примеры с отрывом в 5 голов от Карима Бензема.