Ассистент от Бога. Месси бьет рекорды по результативным передачам

В текущем сезоне на его счету уже 19 ассистов

  • 06.07.2020 19:30
  • 855 просмотров
  • 2 комментария
Ассистент от Бога. Месси бьет рекорды по результативным передачам
© ФК Барселона. Лионель Месси

Лидер «Барселоны» Лионель Месси отличился двумя ассистами в матче 34-го тура Ла Лиги против «Вильярреала» (4:1).

Таким образом, на счету 33-летнего аргентинца стало 19 результативных передач в текущем сезоне чемпионата Испании.

Это лучший показатель в элитном Испанском первенстве, начиная с сезона 2014/15, когда у Месси было 18 ассистов.

Также отметим, что Лионель в текущем сезоне забил еще и 22 гола, он лучший бомбардир Примеры с отрывом в 5 голов от Карима Бензема.

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Источник — Gracenote Live

(2 голоса)

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Комментарии
    Shchebet
      Shchebet, 06.07.2020 19:45
    +2
    bonv, 06.07.2020 19:39
    І сам забиває і іншим створює нагоди. Респект!
    💯%
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    bonv
    online
      bonv, 06.07.2020 19:39
    +2
    І сам забиває і іншим створює нагоди. Респект!
    Ссылка
    Shchebet
      Shchebet, 06.07.2020 19:45
    +2
    bonv, 06.07.2020 19:39
    І сам забиває і іншим створює нагоди. Респект!
    💯%
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 06.07.2020 19:39
    +2
    І сам забиває і іншим створює нагоди. Респект!
    Ссылка
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