ВИДЕО. Все действия Ярмоленко в матче против Ньюкасла

Украинский вингер вышел на 15 минут и мог вырвать победу

  • 06.07.2020 19:15
  • 3078 просмотров
  • 6 комментариев
ВИДЕО. Все действия Ярмоленко в матче против Ньюкасла
© ФК Вест Хэм. Андрей Ярмоленко

Украинский вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко вышел на замену на 75-й минуте в матче 33-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (2:2).

За отведенное ему время 30-летний футболист несколько раз обострил игру и даже имел неплохой момент, когда плотно приложился с левой метров с двадцати. Но мощный удар украинца пришелся по центру ворот, голкиперу «сорок» удалось сделать сейв.

«Вест Хэм» набрал 31 очко и расположен недалеко от опасной зоны вылета.  

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Setanta Sports Ukraine

(10 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    AK_228
    online
      AK_228, 06.07.2020 20:42
    0
    Trasher311987, 06.07.2020 19:19
    Он легче стал мне кажется.
    Действительно начал играть быстрее.
    Ну может в туалет сходил перед матчем
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 06.07.2020 19:59
    0
    Serggio007, 06.07.2020 19:54
    Дай бог, шоб заиграл. Для сборной будет супер..
    он и так на своём уровне играет, даже с лавки. а будут выпускать чаще, травмируют снова, и тогда никакого для сборной будет супер
    Ссылка
    Serggio007
      Serggio007, 06.07.2020 19:54
    +1
    Дай бог, шоб заиграл. Для сборной будет супер..
    Ссылка
    Sauron
      Sauron, 06.07.2020 19:51
    +2
    Набрал форму, молодец.
    Сейчас подавляющее болел ВХ в твиттере хотят его в основе на след игру.
    Ссылка
    yuryan
      yuryan, 06.07.2020 19:36
    +2
    Дуже навіть непогано як на 20 хв на полі...
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 06.07.2020 19:19
    +2
    Он легче стал мне кажется.
    Действительно начал играть быстрее.
    Ссылка
    Sauron
      Sauron, 06.07.2020 19:51
    +2
    Набрал форму, молодец.
    Сейчас подавляющее болел ВХ в твиттере хотят его в основе на след игру.
    Ссылка
    yuryan
      yuryan, 06.07.2020 19:36
    +2
    Дуже навіть непогано як на 20 хв на полі...
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 06.07.2020 19:19
    +2
    Он легче стал мне кажется.
    Действительно начал играть быстрее.
    Ссылка
    Serggio007
      Serggio007, 06.07.2020 19:54
    +1
    Дай бог, шоб заиграл. Для сборной будет супер..
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 06.07.2020 20:42
    0
    Trasher311987, 06.07.2020 19:19
    Он легче стал мне кажется.
    Действительно начал играть быстрее.
    Ну может в туалет сходил перед матчем
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 06.07.2020 19:59
    0
    Serggio007, 06.07.2020 19:54
    Дай бог, шоб заиграл. Для сборной будет супер..
    он и так на своём уровне играет, даже с лавки. а будут выпускать чаще, травмируют снова, и тогда никакого для сборной будет супер
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности