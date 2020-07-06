ВИДЕО. Все действия Ярмоленко в матче против Ньюкасла

Украинский вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко вышел на замену на 75-й минуте в матче 33-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (2:2).

За отведенное ему время 30-летний футболист несколько раз обострил игру и даже имел неплохой момент, когда плотно приложился с левой метров с двадцати. Но мощный удар украинца пришелся по центру ворот, голкиперу «сорок» удалось сделать сейв.

«Вест Хэм» набрал 31 очко и расположен недалеко от опасной зоны вылета.