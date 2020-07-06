ВИДЕО. Все действия Ярмоленко в матче против Ньюкасла

Украинский вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко вышел на замену на 75-й минуте в матче 33-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (2:2).
За отведенное ему время 30-летний футболист несколько раз обострил игру и даже имел неплохой момент, когда плотно приложился с левой метров с двадцати. Но мощный удар украинца пришелся по центру ворот, голкиперу «сорок» удалось сделать сейв.
«Вест Хэм» набрал 31 очко и расположен недалеко от опасной зоны вылета.
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Источник — Setanta Sports Ukraine
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Действительно начал играть быстрее.
Сейчас подавляющее болел ВХ в твиттере хотят его в основе на след игру.
Действительно начал играть быстрее.
Сейчас подавляющее болел ВХ в твиттере хотят его в основе на след игру.
Действительно начал играть быстрее.
Действительно начал играть быстрее.
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