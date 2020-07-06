Алексей ХОБЛЕНКО: «Невозможно пропускать такие голы, как в прошлых матчах»

Форвард «Днепра-1» – о победе над «Олимпиком»

  • 06.07.2020 18:38
  • 139 просмотров
  • 0 комментариев
Алексей ХОБЛЕНКО: «Невозможно пропускать такие голы, как в прошлых матчах»
© СК Днепр-1. Алексей Хобленко

Форвард «Днепра-1» Алексей Хобленко прокомментировал победу над донецким «Олимпиком» (2:0) в матче 29-го тура украинской Премьер-лиги.

— Алексей, наконец команда победила. Ты много поработал в игре. Как оценишь результат и остались ли у тебя силы?
— Сил, возможно, уже и нет... Сегодня хорошо сыграли, в первую очередь, командно. Мы очень тщательно настраивались, ведь прошедшие две встречи для нас сложились неудачно. Хотя мы там и играли неплохо, но результата не было, а вот сегодня удалось забить два мяча и победить. И это все благодаря командным действиям и потому, что мы все сплотились. Теперь надо и дальше так работать, и седьмое место для нас будет не за горами.

— Заметный и твой личный прогресс в игре. Чувствуешь, что ты на своем месте и в своей команде?
— Да, я чувствую доверие тренера, но это доверие надо еще оправдывать на поле забитыми мячами, голевыми передачами. Я стараюсь работать на команду, и здесь главное, чтобы команда побеждала. А там уже пусть судят эксперты, тренеры, болельщики и журналисты. Поэтому, поздравляю всех днепрян с победой.

— Сейчас у тех же болельщиков главный вопрос: что делал с командой в течение недели главный тренер, что она дала такой результат?
— В принципе, мы тренируемся все равно каждую неделю в одном режиме. Мы с ребятами собрались и поговорили, что так играть нельзя. Реально, невозможно пропускать такие голы, как в прошлых матчах. Поэтому, здесь главными были командные действия, за счет чего мы и победили. В дальнейшем, дай Бог, продолжим побеждать.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — СК Днепр-1

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности