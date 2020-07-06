Алексей ХОБЛЕНКО: «Невозможно пропускать такие голы, как в прошлых матчах»

Форвард «Днепра-1» Алексей Хобленко прокомментировал победу над донецким «Олимпиком» (2:0) в матче 29-го тура украинской Премьер-лиги.

— Алексей, наконец команда победила. Ты много поработал в игре. Как оценишь результат и остались ли у тебя силы?

— Сил, возможно, уже и нет... Сегодня хорошо сыграли, в первую очередь, командно. Мы очень тщательно настраивались, ведь прошедшие две встречи для нас сложились неудачно. Хотя мы там и играли неплохо, но результата не было, а вот сегодня удалось забить два мяча и победить. И это все благодаря командным действиям и потому, что мы все сплотились. Теперь надо и дальше так работать, и седьмое место для нас будет не за горами.

— Заметный и твой личный прогресс в игре. Чувствуешь, что ты на своем месте и в своей команде?

— Да, я чувствую доверие тренера, но это доверие надо еще оправдывать на поле забитыми мячами, голевыми передачами. Я стараюсь работать на команду, и здесь главное, чтобы команда побеждала. А там уже пусть судят эксперты, тренеры, болельщики и журналисты. Поэтому, поздравляю всех днепрян с победой.

— Сейчас у тех же болельщиков главный вопрос: что делал с командой в течение недели главный тренер, что она дала такой результат?

— В принципе, мы тренируемся все равно каждую неделю в одном режиме. Мы с ребятами собрались и поговорили, что так играть нельзя. Реально, невозможно пропускать такие голы, как в прошлых матчах. Поэтому, здесь главными были командные действия, за счет чего мы и победили. В дальнейшем, дай Бог, продолжим побеждать.