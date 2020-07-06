Павел ИСЕНКО: «У нас не было вратаря. Я встал и неплохо сыграл»

16-летний футболист рассказал, как стал голкипером

  • 06.07.2020 18:17
  • 432 просмотра
  • 1 комментарий
Павел ИСЕНКО: «У нас не было вратаря. Я встал и неплохо сыграл»
© Футбол 1/2/3. Павел Исенко

Юный голкипер полтавской «Ворсклы» Павел Исенко рассказал о том, как впервые встал в ворота.

«Я играл форварда, у нас не было вратаря. Стал полевой игрок и начал много пропускать. Я сказал ему: «Как так можно?», а он мне: «Покажи, как умеешь». Я встал и неплохо сыграл. После этого мне сказали, что я буду в воротах стоять», - сказал Исенко.

Напомним, ранее 16-летний голкипер «Ворсклы» провел первый матч в УПЛ.

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Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 06.07.2020 18:24
    0
    это что истории из дворового футбола?)
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 06.07.2020 18:24
    0
    это что истории из дворового футбола?)
    Ссылка
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