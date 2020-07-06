Павел ИСЕНКО: «У нас не было вратаря. Я встал и неплохо сыграл»

Юный голкипер полтавской «Ворсклы» Павел Исенко рассказал о том, как впервые встал в ворота.
«Я играл форварда, у нас не было вратаря. Стал полевой игрок и начал много пропускать. Я сказал ему: «Как так можно?», а он мне: «Покажи, как умеешь». Я встал и неплохо сыграл. После этого мне сказали, что я буду в воротах стоять», - сказал Исенко.
Напомним, ранее 16-летний голкипер «Ворсклы» провел первый матч в УПЛ.
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Источник — Футбол 1/2/3
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