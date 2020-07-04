16-летний голкипер Ворсклы Исенко провел первый матч в УПЛ

Павел стал третьим вратарем, дебютировавшим в УПЛ в этом возрасте

  • 04.07.2020 00:14
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16-летний голкипер Ворсклы Исенко провел первый матч в УПЛ
© ФК Ворскла. Павел Исенко

В матче против «Львова» место в воротах «Ворсклы» в УПЛ впервые занял 16-летний Павел Исенко. Он стал самым молодым игроком полтавчан в чемпионатах Украины. Прежнее клубное достижение 16-летней давности, принадлежавшее Алексею Чичикову, Павел превзошел на 21 день, а вратарский рекорд бело-зеленых Яна Вечного – на 1 год 236 дней.

К слову, Исенко оказался всего третьим стражем ворот после Сергея Перхуна и Максима Коваля, дебютировавшим в Премьер-лиге в возрасте менее 17 лет. Кроме того, он стал первым вратарем 2003 г.р., сыгравшим в элитном дивизионе. И это при том, что никто из его коллег по амплуа, родившихся на год раньше, на полях УПЛ еще не выступал.

Самые ранние дебюты вратарей в чемпионатах Украины

Возраст

 Вратарь

Клуб

Дебют

Соперник

Счет

16 лет 34 дня

Сергей ПЕРХУН

Днепр

08.10.1993

Кривбасс (д)

2:1

16 лет 327 дней

Максим КОВАЛЬ

Металлург З

01.11.2009

Закарпатье (д)

3:0

16 лет 348 дней

Павел ИСЕНКО

Ворскла

03.07.2020

Львов (г)

2:2

17 лет 44 дня

Виктор КАПУСТИН

Металлург З

08.08.1998

Николаев (д)

4:1

17 лет 136 дней

Алексей ШПАК

Таврия

24.05.1974

Нива В (д)

2:2

17 лет 248 дней

Андрей ЛУНИН

Днепр

16.10.2016

Карпаты (г)

1:1

17 лет 298 дней

Анатолий ТРУБИН

Шахтер

26.05.2019

Мариуполь (д)

4:0

17 лет 336 дней

Сергей ДОЛГАНСКИЙ

Верес

16.08.1992

Карпаты (д)

1:1

18 лет 32 дня

Богдан САРНАВСКИЙ

Арсенал

02.03.2013

Днепр (г)

0:3

18 лет 41 день

Сергей ДЕРЕНОВ

Кривбасс

18.11.1994

Металлург З (г)

2:0

Вратари 19922003 г.р., первыми сыгравшие в чемпионатах Украины

Г.р.

Игрок

Клуб

Дата

Соперник

Счет

1992

Максим КОВАЛЬ

Металлург З

01.11.2010

Закарпатье (д)

3:0

1993

Никита ШЕВЧЕНКО

Заря

06.04.2014

Ильичевец (д)

3:0

1994

Георгий КОПАЛИАНИ

Арсенал

05.10.2013

Шахтер (г)

0:7

1995

Богдан САРНАВСКИЙ

Арсенал

02.03.2013

Днепр (г)

0:3

1996

Дмитрий БЕЗРУК

Черноморец

16.08.2015

Заря (д)

0:2

1997

Ян ВЕЧНЫЙ

Ворскла

04.10.2015

Динамо (д)

0:4

1998

Олег БИЛЫК

Александрия

10.11.2019

Олимпик (г)

0:0

1999

Андрей ЛУНИН

Днепр

16.10.2016

Карпаты (г)

1:1

2000

Андрей АРТИМ

Карпаты

24.11.2019

Олимпик (д)

1:2

2001

Анатолий ТРУБИН

Шахтер

26.05.2019

Мариуполь (д)

4:0

2003

Павел ИСЕНКО

Ворскла

03.07.2020

Львов (г)

2:2
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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