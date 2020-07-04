16-летний голкипер Ворсклы Исенко провел первый матч в УПЛ

В матче против «Львова» место в воротах «Ворсклы» в УПЛ впервые занял 16-летний Павел Исенко. Он стал самым молодым игроком полтавчан в чемпионатах Украины. Прежнее клубное достижение 16-летней давности, принадлежавшее Алексею Чичикову, Павел превзошел на 21 день, а вратарский рекорд бело-зеленых Яна Вечного – на 1 год 236 дней.

К слову, Исенко оказался всего третьим стражем ворот после Сергея Перхуна и Максима Коваля, дебютировавшим в Премьер-лиге в возрасте менее 17 лет. Кроме того, он стал первым вратарем 2003 г.р., сыгравшим в элитном дивизионе. И это при том, что никто из его коллег по амплуа, родившихся на год раньше, на полях УПЛ еще не выступал.

Самые ранние дебюты вратарей в чемпионатах Украины

Возраст Вратарь Клуб Дебют Соперник Счет 16 лет 34 дня Сергей ПЕРХУН Днепр 08.10.1993 Кривбасс (д) 2:1 16 лет 327 дней Максим КОВАЛЬ Металлург З 01.11.2009 Закарпатье (д) 3:0 16 лет 348 дней Павел ИСЕНКО Ворскла 03.07.2020 Львов (г) 2:2 17 лет 44 дня Виктор КАПУСТИН Металлург З 08.08.1998 Николаев (д) 4:1 17 лет 136 дней Алексей ШПАК Таврия 24.05.1974 Нива В (д) 2:2 17 лет 248 дней Андрей ЛУНИН Днепр 16.10.2016 Карпаты (г) 1:1 17 лет 298 дней Анатолий ТРУБИН Шахтер 26.05.2019 Мариуполь (д) 4:0 17 лет 336 дней Сергей ДОЛГАНСКИЙ Верес 16.08.1992 Карпаты (д) 1:1 18 лет 32 дня Богдан САРНАВСКИЙ Арсенал 02.03.2013 Днепр (г) 0:3 18 лет 41 день Сергей ДЕРЕНОВ Кривбасс 18.11.1994 Металлург З (г) 2:0

Вратари 1992–2003 г.р., первыми сыгравшие в чемпионатах Украины