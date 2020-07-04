16-летний голкипер Ворсклы Исенко провел первый матч в УПЛ

В матче против «Львова» место в воротах «Ворсклы» в УПЛ впервые занял 16-летний Павел Исенко. Он стал самым молодым игроком полтавчан в чемпионатах Украины. Прежнее клубное достижение 16-летней давности, принадлежавшее Алексею Чичикову, Павел превзошел на 21 день, а вратарский рекорд бело-зеленых Яна Вечного – на 1 год 236 дней.
К слову, Исенко оказался всего третьим стражем ворот после Сергея Перхуна и Максима Коваля, дебютировавшим в Премьер-лиге в возрасте менее 17 лет. Кроме того, он стал первым вратарем 2003 г.р., сыгравшим в элитном дивизионе. И это при том, что никто из его коллег по амплуа, родившихся на год раньше, на полях УПЛ еще не выступал.
Самые ранние дебюты вратарей в чемпионатах Украины
|
Возраст
|
Вратарь
|
Клуб
|
Дебют
|
Соперник
|
Счет
|
16 лет 34 дня
|
Сергей ПЕРХУН
|
Днепр
|
08.10.1993
|
Кривбасс (д)
|
2:1
|
16 лет 327 дней
|
Максим КОВАЛЬ
|
Металлург З
|
01.11.2009
|
Закарпатье (д)
|
3:0
|
16 лет 348 дней
|
Павел ИСЕНКО
|
Ворскла
|
03.07.2020
|
Львов (г)
|
2:2
|
17 лет 44 дня
|
Виктор КАПУСТИН
|
Металлург З
|
08.08.1998
|
Николаев (д)
|
4:1
|
17 лет 136 дней
|
Алексей ШПАК
|
Таврия
|
24.05.1974
|
Нива В (д)
|
2:2
|
17 лет 248 дней
|
Андрей ЛУНИН
|
Днепр
|
16.10.2016
|
Карпаты (г)
|
1:1
|
17 лет 298 дней
|
Анатолий ТРУБИН
|
Шахтер
|
26.05.2019
|
Мариуполь (д)
|
4:0
|
17 лет 336 дней
|
Сергей ДОЛГАНСКИЙ
|
Верес
|
16.08.1992
|
Карпаты (д)
|
1:1
|
18 лет 32 дня
|
Богдан САРНАВСКИЙ
|
Арсенал
|
02.03.2013
|
Днепр (г)
|
0:3
|
18 лет 41 день
|
Сергей ДЕРЕНОВ
|
Кривбасс
|
18.11.1994
|
Металлург З (г)
|
2:0
Вратари 1992–2003 г.р., первыми сыгравшие в чемпионатах Украины
|
Г.р.
|
Игрок
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
1992
|
Максим КОВАЛЬ
|
Металлург З
|
01.11.2010
|
Закарпатье (д)
|
3:0
|
1993
|
Никита ШЕВЧЕНКО
|
Заря
|
06.04.2014
|
Ильичевец (д)
|
3:0
|
1994
|
Георгий КОПАЛИАНИ
|
Арсенал
|
05.10.2013
|
Шахтер (г)
|
0:7
|
1995
|
Богдан САРНАВСКИЙ
|
Арсенал
|
02.03.2013
|
Днепр (г)
|
0:3
|
1996
|
Дмитрий БЕЗРУК
|
Черноморец
|
16.08.2015
|
Заря (д)
|
0:2
|
1997
|
Ян ВЕЧНЫЙ
|
Ворскла
|
04.10.2015
|
Динамо (д)
|
0:4
|
1998
|
Олег БИЛЫК
|
Александрия
|
10.11.2019
|
Олимпик (г)
|
0:0
|
1999
|
Андрей ЛУНИН
|
Днепр
|
16.10.2016
|
Карпаты (г)
|
1:1
|
2000
|
Андрей АРТИМ
|
Карпаты
|
24.11.2019
|
Олимпик (д)
|
1:2
|
2001
|
Анатолий ТРУБИН
|
Шахтер
|
26.05.2019
|
Мариуполь (д)
|
4:0
|
2003
|
Павел ИСЕНКО
|
Ворскла
|
03.07.2020
|
Львов (г)
|
2:2
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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