Favbet стал официальным спонсором финала Кубка Украины

Матч пройдет 8 июля

  • 06.07.2020 18:01
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Favbet стал официальным спонсором финала Кубка Украины
© ФК Динамо Киев

Уже 8 июля в Харькове станет известен обладатель Кубка Украины по футболу

В среду в 21:30 на стадионе ОСК «Металлист» пройдет финал Кубка Украины по футболу сезона 2019/2020 между киевским «Динамо» и полтавской «Ворсклой». Международная беттинговая компания Favbet стала официальным партнером этого яркого футбольного события.

«Favbet стал неотъемлемой частью украинского футбола, вместе с нами зажигается футбол в Чемпионате Украины, на СуперКубке, и конечно же финал Кубка. К сожалению, в этом году финал пройдет без зрителей, но мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы и «Динамо» и «Ворскла» ощутили поддержку своих фанатов. Футбол объединяет многих в едином эмоциональном порыве, а философия Favbet в этом и заключается - зажигать игру на полную», - комментирует партнерство с Украинской ассоциацией футбола Катерина Машевская, директор по коммуникациям Favbet.

 «Кубок Украины по футболу всегда был и остается знаковым и ожидаемым событием для болельщиков. Равные возможности для каждого, интрига и неожиданный результат – вот отличительные черты этого события! И нам очень приятно, что, на протяжении длительного времени, партнером главного кубкового финала страны является компания Favbet.

Уверенны, что в этом году финалисты подарят нам по-настоящему зрелищную игру! А партнерство с Favbet добавит ей своего драйва и страсти!”, - отмечает Роман Волынец, Генеральный директор ООО “УАФ Маркетинг”, эксклюзивного коммерческого партнера Украинской ассоциации футбола.

Киевляне были обладателями Кубка 11 раз, крайний раз в 2015 году, когда со счетом 5:4 обыграли горняков на столичном НСК «Олимпийский». «Ворскла» же выходила в финал единожды в 2009 году, вырвав победу у «Шахтера» со счетом 1:0.

Аналитики Favbet в этом году отдают предпочтение бело-синим, коэффициент 1,29, исход матча в ничью 6,10, прогноз на победу полтавчан - 8,9.

Поединок впервые пройдет при пустых трибунах, а в прямом эфире будет транслироваться на каналах «Футбол 1» и «UA.Перший».

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Виталий Петровский, Sport.ua

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