Первый тренер Исенко: «Павел был интересным нападающим»

Первый тренер голкипера полтавской «Ворсклы» Павла Исенко вспомнил первые шаги воспитанника в футболе.

«Он был интересным нападающим, но ему не хватало скорости. Он был рослый и фактурный, но в дальнейшем без скорости ему было бы сложно. Понятное дело, что он еще не готовый вратарь УПЛ и ему еще нужно работать. Мы с ним общались, он все прекрасно понимает», - сказал Александр Супрун.

Напомним, ранее 16-летний голкипер «Ворсклы» Исенко провел первый матч в УПЛ.