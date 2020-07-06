Первый тренер Исенко: «Павел был интересным нападающим»

Александр Супрун вспомнил первые шаги талантливого вратаря «Ворсклы»

  • 06.07.2020 18:00
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Первый тренер Исенко: «Павел был интересным нападающим»
© ФК Ворскла. Павел Исенко

Первый тренер голкипера полтавской «Ворсклы» Павла Исенко вспомнил первые шаги воспитанника в футболе.

«Он был интересным нападающим, но ему не хватало скорости. Он был рослый и фактурный, но в дальнейшем без скорости ему было бы сложно. Понятное дело, что он еще не готовый вратарь УПЛ и ему еще нужно работать. Мы с ним общались, он все прекрасно понимает», - сказал Александр Супрун.

Напомним, ранее 16-летний голкипер «Ворсклы» Исенко провел первый матч в УПЛ.

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Источник — Футбол 1/2/3

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