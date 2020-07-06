Первый тренер Исенко: «Павел был интересным нападающим»

Первый тренер голкипера полтавской «Ворсклы» Павла Исенко вспомнил первые шаги воспитанника в футболе.
«Он был интересным нападающим, но ему не хватало скорости. Он был рослый и фактурный, но в дальнейшем без скорости ему было бы сложно. Понятное дело, что он еще не готовый вратарь УПЛ и ему еще нужно работать. Мы с ним общались, он все прекрасно понимает», - сказал Александр Супрун.
Напомним, ранее 16-летний голкипер «Ворсклы» Исенко провел первый матч в УПЛ.
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Источник — Футбол 1/2/3
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