Вратарь Олимпика: «У нас были моменты, но подвела реализация»

Андрей Чекотун – о ничьей с «Днепром-1»

  • 06.07.2020 17:28
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Вратарь Олимпика: «У нас были моменты, но подвела реализация»
© ФК Олимпик Донецк. Андрей Чекотун

Голкипер «Олимпика» Андрей Чекотун поделился своими впечатлениями от дебюта в УПЛ, а также прокомментировал поражение своей команды в матче с «Днепром-1» (0:2).

«Впечатления хорошие. Первый матч на таком уровне – очень волнительно. Присутствовал определенный мандраж, но после первого свидания с мячом он пропал.

Для меня это не стало неожиданностью. Тренер предупреждал меня, что наступит момент, когда нужно будет выходить и играть. Партнеры по команде поддержали меня. Особенно опытные ребята. Капитан Дима Гришко подбадривал перед игрой.

После матча Игорь Петрович сказал нам, что ничего страшного не произошло. Игра была неплохой. У нас были моменты, но подвела реализация», - сказал Чекотун.

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Источник — ФК Олимпик Донецк

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