Вратарь Олимпика: «У нас были моменты, но подвела реализация»

Голкипер «Олимпика» Андрей Чекотун поделился своими впечатлениями от дебюта в УПЛ, а также прокомментировал поражение своей команды в матче с «Днепром-1» (0:2).

«Впечатления хорошие. Первый матч на таком уровне – очень волнительно. Присутствовал определенный мандраж, но после первого свидания с мячом он пропал.

Для меня это не стало неожиданностью. Тренер предупреждал меня, что наступит момент, когда нужно будет выходить и играть. Партнеры по команде поддержали меня. Особенно опытные ребята. Капитан Дима Гришко подбадривал перед игрой.

После матча Игорь Петрович сказал нам, что ничего страшного не произошло. Игра была неплохой. У нас были моменты, но подвела реализация», - сказал Чекотун.