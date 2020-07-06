Фати забил 9000-й гол в истории Барселоны

Вчера «Барселона» в 34-м туре Ла Лиги на выезде разгромила «Вильярреал» 4:1. На 86-й минуте окончательный счет встречи установил юный талант каталонцев Ансу Фати.
Этот гол стал юбилейным, 9000-м в истории «Барселоны»:
M I L E S T O N E !— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 5, 2020
That strike by @ANSUFATI was the 9️⃣,0️⃣0️⃣0️⃣th goal in Barça history!
💪🔵🔴 pic.twitter.com/J6jB3w6gMx
В нынешнем сезоне на счету Фати 6 голов и 1 ассист в 21 матче Ла Лиги.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.