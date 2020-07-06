Фати забил 9000-й гол в истории Барселоны

Вчера «Барселона» в 34-м туре Ла Лиги на выезде разгромила «Вильярреал» 4:1. На 86-й минуте окончательный счет встречи установил юный талант каталонцев Ансу Фати.

Этот гол стал юбилейным, 9000-м в истории «Барселоны»:

M I L E S T O N E !



That strike by @ANSUFATI was the 9️⃣,0️⃣0️⃣0️⃣th goal in Barça history!



💪🔵🔴 pic.twitter.com/J6jB3w6gMx — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 5, 2020

В нынешнем сезоне на счету Фати 6 голов и 1 ассист в 21 матче Ла Лиги.