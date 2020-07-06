Эвертон хочет в Лигу чемпионов: варианты усиления для ирисок

Обозреватель Sport.ua – о вариантах усиления для команды Карло Анчелотти

  • 06.07.2020 16:00
  • 1791 просмотр
  • 3 комментария
Эвертон хочет в Лигу чемпионов: варианты усиления для ирисок
© Твиттер Эвертона. Карло Анчелотти

С момента прихода в «Эвертон» Карло Анчелотти утверждает, что главная цель клуба – выход в Лигу чемпионов. Итальянец твердо убежден, что «ириски» могут занять место в топ-4 АПЛ. Впрочем, по-другому и быть не может, иначе специалист не согласился бы на переезд в Ливерпуль. Трехкратный победитель Лиги чемпионов обязан вернуться в самый престижный клубный турнир.

В настоящий момент «Эвертон» располагается в середине турнирной таблицы АПЛ. Однако Анчелотти это не смущает. Специалист намерен бороться за место в топ-4 уже в следующем сезоне, а через несколько лет – за титул чемпиона Англии. Для достижения этих целей «ирискам» нужно будет хорошо поработать на трансферном рынке. Далее рассмотрим игроков, которыми «Эвертон» может усилиться летом.

Хамес Родригес

Анчелотти уже давно хочет воссоединиться с Хамесом. В прошлом году он пытался подписать футболиста в «Наполи», но не получилось. Теперь специалист хочет заполучить Родригеса в «Эвертон». Шансы у «ирисок» есть. На днях издание Marca сообщило, что мадридский «Реал» будет продавать колумбийца. «Сливочные» снизили трансферную стоимость игрока до 25 млн евро, чтобы через год не потерять его бесплатно.

Эта новость – шанс для «Эвертона». В какой бы форме ни был Хамес, для «ирисок» он будет топ-трансфером. К тому же, из ярко выраженных атакующих полузащитников у Анчелотти есть только Гильфи Сигурдссон. Энтони Гордон хорошо показывает себя в молодежной команде, но в основу его пока не спешат переводить. У Родригеса окончательно испортились отношения с Зинедином Зиданом, поэтому он открыт для других клубов.

Знакомство Анчелотти с Хамесом – большой плюс в плане возможного подписания футболиста. Однако у Родригеса есть еще один привлекательный вариант – «Атлетико». «Матрасники» готовы заплатить «Реалу» 25 млн евро, а игроку не придется менять место жительства. По слухам, хавбек всерьез рассматривает вариант с «Атлетико». Анчелотти придется хорошо поработать, чтобы убедить бывшего подопечного перейти в его нынешнюю команду.

Аллан

«Эвертон» еще с марта проявляет интерес к полузащитнику «Наполи». Опять же, по желанию Анчелотти. Итальянец хочет воссоединиться еще с одним своим бывшим подопечным, у которого дела идут не лучшим образом. Контракт Аллана с «Наполи» рассчитан еще на 3 года. Однако бразилец входит в список игроков, с которыми неаполитанцы готовы расстаться по окончании сезона. У хавбека периодически возникают проблемы с дисциплиной, что не приветствуют в Неаполе.

Сначала Аллан вошел в число бунтарей, которые восстали против президента «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса. Потом у него возникли проблемы с наставником команды Дженнаро Гаттузо. Итальянец даже выгонял подопечного с тренировки. «Эвертон» готов помочь неаполитанцам избавиться от игрока. По данным инсайдера Николо Скиры, «ириски» готовы заплатить за футболиста 30 млн евро. Мерсисайдцы уже связались и с самим хавбеком, предложив ему пятилетний контракт и зарплату 6 млн евро в год.

С помощью Аллана Анчелотти сможет укрепить середину поля. У «Эвертона» достаточно центральных полузащитников, но бразилец также может сыграть и на позиции опорника, где у Карло уже не такой богатый выбор исполнителей. Трансфер футболиста выглядит реальным для «ирисок». Мерсисайдцам осталось договориться с «Наполи». Учитывая проблемы игрока с клубом, проблем возникнуть не должно.

Ирвинг Лосано

Мексиканец проводит первый сезон в составе «Наполи». Летом прошлого года неаполитанцы выкупили Лосано у «ПСВ». Сумма трансфера составила около 50 млн евро с учетом бонусов. Вингера подписывали по требованию Анчелотти. Теперь итальянец снова хочет заполучить футболиста в свой состав. У игрока долгосрочный контракт с неаполитанцами, поэтому они не хотят его продавать. Однако у мексиканца не очень удачно складывается карьера на юге Италии.

С приходом Дженнаро Гаттузо Лосано стал не просто игроком ротации, а «железным» запасным. Вингер проводит на поле в среднем меньше тайма. К тому же, у него не ладится с тренером. Как и Аллан, Лоссано был изгнан из тренировки за нежелание выкладываться. Руководство «Наполи» по-прежнему не горит желанием продавать игрока, но рассмотрит выгодное предложение, если оно поступит.

Для «Эвертона» Лосано – это укрепление атаки. На позиции левого вингера у «ирисок» могут сыграть Ивоби, Бернард и Боласи. Однако справа у Анчелотти есть только Уолкотт. Место на одном из флангов атаки для Лосано найдется. Сложнее всего «Эвертону» будет договориться с «Наполи». Неаполитанцы намерены как минимум завернуть те деньги, которые потратили на футболиста. В условиях кризиса 50 млн евро – серьезная сумма. У «ирисок» есть финансовое препятствие для подписания мексиканца, но полностью его трансфер тоже пока не исключается.

Тиаго Силва

Многолетний лидер «ПСЖ» покинет команду по окончании сезона. Силва доиграет свои матчи в Лиге чемпионов, и уйдет на правах свободного агента. Бразилец заявил о желании остаться в Европе. Тиаго жаждет сыграть на ЧМ-2022, после которого, вероятно, завершит карьеру. Оставшиеся 2 года футболист хочет провести на высоком уровне. У него есть несколько вариантов, в том числе и в Англии.

Долгое время сообщалось, что Силва вернется в «Милан», из которого он и переходил в «ПСЖ» 8 лет назад. Однако «россонери» отказались от подписания Тиаго, поскольку руководство клуба взяло курс на омоложение состава. После этого активизировался «Эвертон». По данным Скиры, «ириски» еще в июне провели переговоры с игроком. На защитника также претендует «Тоттенхэм», которому нужно найти замену для Яна Вертонгена, но в настоящее время мерсисайдцы являются фаворитами в борьбе за бразильца.

Опытный Силва, безусловно, будет полезным «Эвертону». «Ирисок» может покинуть центральный защитник Йерри Мина, которым интересуется «Валенсия». Мерсисайдцы могут продать колумбийца примерно за 15 млн евро, а на его место подписать бразильца бесплатно. К тому же, Тиаго согласен на сокращение зарплаты, лишь бы остаться в Европе. Высока вероятность, что Анчелотти получит в свое распоряжение опытного защитника.

Жан-Клер Тодибо

Еще один центральный защитник входит в сферу интересов «Эвертона». Тодибо, проведший половину сезона в «Шальке» на правах аренды, уже вернулся в «Барселону». Каталонцы на игрока не рассчитывают и намерены его продать. По данным Sport.es, «сине-гранатовые» будут требовать за француза 25 млн евро и еще несколько миллионов бонусами. Для «Шальке» эта сумма оказалась неподъемной, поэтому «Барселона» будет искать других покупателей.

«Эвертон» – один из главных кандидатов на подписание Тодибо. Еще в мае сообщалось, что «ириски» ведут переговоры с «Барселоной». Впрочем, договоренности между сторонами до сих пор нет, а в борьбу за футболиста включились другие клубы. Переход Тодибо в «Эвертон» во многом будет зависеть от ухода Мины. В целом же вариант с 20-летним игроком выглядит перспективно для «ирисок». У француза большой потенциал, который ему не дали реализовать в Испании. Возможно, он покажет себя в Англии.

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Сергей Завалко, Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Sergio Петренко
      Sergio Петренко, 06.07.2020 16:34
    0
    Пускай Эвертон переезжает в УПЛ и тогда будут попадать они в лигу чемпионов)
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 06.07.2020 16:15
    0
    Тете.
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    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 06.07.2020 16:07
    -3
    коваленка?
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    Sergio Петренко
      Sergio Петренко, 06.07.2020 16:34
    0
    Пускай Эвертон переезжает в УПЛ и тогда будут попадать они в лигу чемпионов)
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 06.07.2020 16:15
    0
    Тете.
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