Символическая сборная 29-го тура УПЛ

Sport.ua представляет символическую сборную 29-го тура УПЛ.

Вратарь:

Павел Исенко («Ворскла»). 16-летний герой полуфинала Кубка Украины провел свой дебютный матч в УПЛ. Поединок со «Львовом» завершился ничьей 2:2, но инкриминировать пропущенные голы юному вратарю не стоит. Наоборот, Исенко показал неплохое умение читать игру и выбирать верную позицию. А опыт… Опыт придет, если Павел не променяет тренировки на ночные клубы.

Защитники:

Сергей Борзенко («Львов»). Опытнейший 34-летний защитник отметился забитым голом на 75-й минуте встречи с «Ворсклой», расторопнее всех сыграв на добивании. В итоге, этот важнейший мяч позволил «Львову» свести матч к ничьей 2:2.

Александр Сирота («Динамо»). Да, «Динамо» проиграло «Шахтеру» со счетом 2:3. Да, три пропущенных мяча — это очень много. Но, во-первых, стоит учесть силу соперника киевлян. Во-вторых, голевых ошибок Сирота, дебютировавший за первую команду «Динамо», не допустил. Старался, бился, со своими доигрывал. Хороший матч для 20-летнего дебютанта, но следующий должен быть еще лучше.

Сергей Логинов («Днепр-1»). Не дал забить «Олимпику», старался помогать своей команде в атаке. Правда, случайно чуть не травмировал своего голкипера, но, к счастью, все обошлось.

Денис Фаворов («Десна»). Что творит 29-летний украинский защитник «Десны» в последней части сезона — уму непостижимо! Футболист отлично отрабатывает в обороне и регулярно забивает. Вот и в матче с «Колосом» Фаворов отметился дублем, сначала поразив ворота дальним ударом, а затем уверенно реализовав пенальти.

Полузащитники:

Валерий Лучкевич («Александрия»). Команда Владимира Шарана явно не виделась фаворитом в противостоянии с «Зарей», но забила первой. Лучкевич воспользовался передачей Безбородько и открыл счет на 17-й минуте встречи. В итоге, «Александрия» сумела завершить матч ничьей 2:2.

Артем Челядин («Ворскла»). А говорят, что в Украине не хватает перспективных молодых футболистов. 20-летний Челядин не только провел хороший матч против «Львова», но и отметился красивым забитым мячом уже на 7-й минуте встречи. Получив передачу с фланга, Челядин отважился на дальний удар, и мяч по дуге залетел в сетку ворот Сарнавского.

Алан Патрик («Шахтер»). Незаметно, мало-помалу, Алан Патрик стал игроком, без которого сложно представить современный «Шахтер». В поединке с «Динамо» бразильский полузащитник выполнил не только большой объем работы, но и забил победный гол, воспользовавшись ювелирной передачей Тайсона.

Орест Кузык («Десна»). Скоростной и техничный Кузык буквально затерзал несчастную оборону «Колоса», раз за разом оставляя защитников в дураках. Сам не забил, но Фаворов забил свой первый гол на добивании после удара Кузыка, а во втором тайме Орест заработал пенальти, реализованный тем же Фаворовым.

Нападающие:

Владислав Кабаев («Заря»). На этот раз Кабаев не забил. Но оба мяча «Зари» — его заслуга. В конце первого тайма он отдал хорошую передачу Хомченовскому, а во втором тайме заработал пенальти, реализованный Юрченко. Правда, выиграть у «Александрии» «Заре» так и не удалось, поединок завершился ничьей 2:2.

Владислав Супряга («Днепр-1»). Был настолько заряжен на игру с «Олимпиком», что уже на первой минуте имел два опасных момента, один из которых завершился голом. Мог Супряга забить и второй-третий мячи, но несколько раз свою команду спас голкипер Чекотун.