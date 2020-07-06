Символическая сборная 29-го тура УПЛ

Лучшие игроки минувшего тура по версии Sport.ua

  • 06.07.2020 17:05
  • 532 просмотра
  • 0 комментариев
Символическая сборная 29-го тура УПЛ
© ФК Десна. Денис Фаворов

Sport.ua представляет символическую сборную 29-го тура УПЛ.

Вратарь:

Павел Исенко («Ворскла»). 16-летний герой полуфинала Кубка Украины провел свой дебютный матч в УПЛ. Поединок со «Львовом» завершился ничьей 2:2, но инкриминировать пропущенные голы юному вратарю не стоит. Наоборот, Исенко показал неплохое умение читать игру и выбирать верную позицию. А опыт… Опыт придет, если Павел не променяет тренировки на ночные клубы.

Защитники:

Сергей Борзенко («Львов»). Опытнейший 34-летний защитник отметился забитым голом на 75-й минуте встречи с «Ворсклой», расторопнее всех сыграв на добивании. В итоге, этот важнейший мяч позволил «Львову» свести матч к ничьей 2:2.

Александр Сирота («Динамо»). Да, «Динамо» проиграло «Шахтеру» со счетом 2:3. Да, три пропущенных мяча — это очень много. Но, во-первых, стоит учесть силу соперника киевлян. Во-вторых, голевых ошибок Сирота, дебютировавший за первую команду «Динамо», не допустил. Старался, бился, со своими доигрывал. Хороший матч для 20-летнего дебютанта, но следующий должен быть еще лучше.

Сергей Логинов («Днепр-1»). Не дал забить «Олимпику», старался помогать своей команде в атаке. Правда, случайно чуть не травмировал своего голкипера, но, к счастью, все обошлось.

Денис Фаворов («Десна»). Что творит 29-летний украинский защитник «Десны» в последней части сезона — уму непостижимо! Футболист отлично отрабатывает в обороне и регулярно забивает. Вот и в матче с «Колосом» Фаворов отметился дублем, сначала поразив ворота дальним ударом, а затем уверенно реализовав пенальти.

Полузащитники:

Валерий Лучкевич («Александрия»). Команда Владимира Шарана явно не виделась фаворитом в противостоянии с «Зарей», но забила первой. Лучкевич воспользовался передачей Безбородько и открыл счет на 17-й минуте встречи. В итоге, «Александрия» сумела завершить матч ничьей 2:2.

Артем Челядин («Ворскла»). А говорят, что в Украине не хватает перспективных молодых футболистов. 20-летний Челядин не только провел хороший матч против «Львова», но и отметился красивым забитым мячом уже на 7-й минуте встречи. Получив передачу с фланга, Челядин отважился на дальний удар, и мяч по дуге залетел в сетку ворот Сарнавского.

Алан Патрик («Шахтер»). Незаметно, мало-помалу, Алан Патрик стал игроком, без которого сложно представить современный «Шахтер». В поединке с «Динамо» бразильский полузащитник выполнил не только большой объем работы, но и забил победный гол, воспользовавшись ювелирной передачей Тайсона.

Орест Кузык («Десна»). Скоростной и техничный Кузык буквально затерзал несчастную оборону «Колоса», раз за разом оставляя защитников в дураках. Сам не забил, но Фаворов забил свой первый гол на добивании после удара Кузыка, а во втором тайме Орест заработал пенальти, реализованный тем же Фаворовым.

Нападающие:

Владислав Кабаев («Заря»). На этот раз Кабаев не забил. Но оба мяча «Зари» — его заслуга. В конце первого тайма он отдал хорошую передачу Хомченовскому, а во втором тайме заработал пенальти, реализованный Юрченко. Правда, выиграть у «Александрии» «Заре» так и не удалось, поединок завершился ничьей 2:2.

Владислав Супряга («Днепр-1»). Был настолько заряжен на игру с «Олимпиком», что уже на первой минуте имел два опасных момента, один из которых завершился голом. Мог Супряга забить и второй-третий мячи, но несколько раз свою команду спас голкипер Чекотун.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Михаил Шаповалов, Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности