Сампдория – СПАЛ – 3:0. Видео голов и обзор матча

В матче 30-го тура чемпионата Италии по футболу «Сампдория» на своем поле разгромила СПАЛ со счетом 3:0.
Лучшие моменты матча Сампдория - СПАЛ
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Кароль Линетты (Сампдория).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Маноло Габбиадини (Сампдория).
|12'
|ГОЛ ! Мяч забил Кароль Линетты (Сампдория).
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Источник — Sport.ua
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