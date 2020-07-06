Андрей ПЯТОВ: «Хотим завоевать кубок Лиги Европы»

Вратарь «Шахтера» назвал цель на оставшуюся часть сезона

  • 06.07.2020 15:54
  • 203 просмотра
  • 1 комментарий
Андрей ПЯТОВ: «Хотим завоевать кубок Лиги Европы»
© ФК Шахтер Донецк. Андрей Пятов

Уже в начале августа «Шахтер» возобновит свой путь в Лиге Европы ответным матчем против «Вольфсбурга». Капитан дончан Андрей Пятов рассказал о целях команды в Лиге Европы.

«Этот кубок мы хотим завоевать и в принципе шансы у всех равны. Там будет у нас 2-3 недели подготовки, поэтому не вижу проблем. Чемпионат Германии тоже сейчас закончился, у них тоже будет пауза, поэтому мы будем в равных условиях», - сказал Пятов.

Напомним, в первом матче «Шахтер» на выезде обыграл «Вольфсбург» со счетом 2:1.

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Источник — Футбол 1/2/3

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Комментарии
    Axmetov10
    online
      Axmetov10, 06.07.2020 16:05
    0
    Вот наши цели
    Ссылка
    Axmetov10
    online
      Axmetov10, 06.07.2020 16:05
    0
    Вот наши цели
    Ссылка
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