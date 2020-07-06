Андрей ПЯТОВ: «Хотим завоевать кубок Лиги Европы»

Уже в начале августа «Шахтер» возобновит свой путь в Лиге Европы ответным матчем против «Вольфсбурга». Капитан дончан Андрей Пятов рассказал о целях команды в Лиге Европы.
«Этот кубок мы хотим завоевать и в принципе шансы у всех равны. Там будет у нас 2-3 недели подготовки, поэтому не вижу проблем. Чемпионат Германии тоже сейчас закончился, у них тоже будет пауза, поэтому мы будем в равных условиях», - сказал Пятов.
Напомним, в первом матче «Шахтер» на выезде обыграл «Вольфсбург» со счетом 2:1.
Источник — Футбол 1/2/3
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