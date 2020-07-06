ШЕВЧУК: «Конфликт Карпаты – Рух? Больше всего взбесил следователь из Миная»

Вячеслав Шевчук недоволен поведением Михаила Кополовца

  • 06.07.2020 15:06
  • 1397 просмотров
  • 1 комментарий
ШЕВЧУК: «Конфликт Карпаты – Рух? Больше всего взбесил следователь из Миная»
© Футбол 1/2/3. Вячеслав Шевчук

Эксперт программы «Великий футбол» Вячеслав Шевчук поделился своим мнением по поводу конфликта между «Карпатами» и «Рухом»:

«В «Карпатах» есть конфликт двух собственников. Они хотят разрулить все сами. Президент «Руха» Григорий Козловский обратился с предложением помочь.

Сейчас я вижу конфликт между «Рухом» и «Карпатами». Пускай они сами это решают. Но больше всего меня взбесил следователь из «Миная» (речь идет о Михаиле Кополовце, - прим.). Как можно общаться с ним после этого?».

Напомним, факт стимулирования «Карпатами» соперников «Руха» стал известен общественности именно благодаря спортивному директору «Миная» Михаилу Кополовцу.

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Источник — Великий футбол

(5 голосов)

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Комментарии
    Ruslan
      Ruslan, 06.07.2020 15:16
    +1
    Правильно Шевчук, все має вирішуватись тихо, упаси Господи щоб воно вилізло і про це дізнався простий вболівальник. Гнида на гниді....
    Ссылка
    Ruslan
      Ruslan, 06.07.2020 15:16
    +1
    Правильно Шевчук, все має вирішуватись тихо, упаси Господи щоб воно вилізло і про це дізнався простий вболівальник. Гнида на гниді....
    Ссылка
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