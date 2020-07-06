Юрий ВАКУЛКО: «Хорошо знаем Олимпик и были к нему готовы»

Полузащитник «Днепра-1» Юрий Вакулко прокомментировал победу над донецким «Олимпиком» (2:0) в матче 29-го тура украинской Премьер-лиги.

— Юрий, как оценишь результат прошлого матча, который на самом деле был очень важным для команды?

— Слава Богу, результат действительно наконец для нас положительный. В первом тайме вообще, считаю, мы здорово играли, особенно в стартовые 30 минут матча, когда прессинговали и нам все удавалось. Возможно, особенно много моментов и не было, но чувствовалось, что мы играем очень убедительно. Затем немного устали, но думаю, это связано с тем, что мы прилетели в день игры. А так, в целом, впечатления от игры очень положительные. Считаю, что мы доминировали в игре, и все, что разрабатываем на тренировках, сегодня нам удалось.

— Болельщики спрашивают, что сделал с футболистами в течение недели тренерский штаб, как команда так заиграла? Были какие-то санкции и вас сильно гоняли?

— Нет, санкций никаких не было (улыбается). Считаю, что те два матча, что мы проиграли, они, как минимум, должны были заканчиваться вничью, потому что игру мы неплохую там показывали. «Ворскла» нанесла, кажется, пять ударов по воротам, а «Мариуполь» - шесть, а у нас было по 18-20 ударов. На мой взгляд - это просто футбол, и где-то нам не повезло. Сегодня же футбольное счастье к нам вернулось. Ну, а в течение недели работали, как всегда, ничего особенного не было. С «Олимпиком» это уже четвертый для нас матч, мы хорошо знаем соперника и были к нему готовы.