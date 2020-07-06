Юрий ВАКУЛКО: «Хорошо знаем Олимпик и были к нему готовы»

Хавбек «Днепра-1» – о победе над дончанами

  • 06.07.2020 15:17
  • 84 просмотра
  • 0 комментариев
Юрий ВАКУЛКО: «Хорошо знаем Олимпик и были к нему готовы»
© СК Днепр-1. Юрий Вакулко (справа)

Полузащитник «Днепра-1» Юрий Вакулко прокомментировал победу над донецким «Олимпиком» (2:0) в матче 29-го тура украинской Премьер-лиги.

— Юрий, как оценишь результат прошлого матча, который на самом деле был очень важным для команды?
— Слава Богу, результат действительно наконец для нас положительный. В первом тайме вообще, считаю, мы здорово играли, особенно в стартовые 30 минут матча, когда прессинговали и нам все удавалось. Возможно, особенно много моментов и не было, но чувствовалось, что мы играем очень убедительно. Затем немного устали, но думаю, это связано с тем, что мы прилетели в день игры. А так, в целом, впечатления от игры очень положительные. Считаю, что мы доминировали в игре, и все, что разрабатываем на тренировках, сегодня нам удалось.

— Болельщики спрашивают, что сделал с футболистами в течение недели тренерский штаб, как команда так заиграла? Были какие-то санкции и вас сильно гоняли?
— Нет, санкций никаких не было (улыбается). Считаю, что те два матча, что мы проиграли, они, как минимум, должны были заканчиваться вничью, потому что игру мы неплохую там показывали. «Ворскла» нанесла, кажется, пять ударов по воротам, а «Мариуполь» - шесть, а у нас было по 18-20 ударов. На мой взгляд - это просто футбол, и где-то нам не повезло. Сегодня же футбольное счастье к нам вернулось. Ну, а в течение недели работали, как всегда, ничего особенного не было. С «Олимпиком» это уже четвертый для нас матч, мы хорошо знаем соперника и были к нему готовы.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — СК Днепр-1

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности