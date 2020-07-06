Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «От Олимпика я ничего не ожидал»

Главный тренер «Днепра-1» Дмитрий Михайленко прокомментировал победу над донецким «Олимпиком» (2:0) в матче 29-го тура украинской Премьер-лиги.

— Известно ли вам, что сегодня был 60-й ваш матч на посту главного тренера в Премьер-лиге?

— Нет, не знал.

— От «Олимпика» вы ожидали собственно такой игры?

— Трудно сказать. Я в основном ожидаю что-то от собственной команды. От «Олимпика» я ничего не ожидал, а от наших ребят ожидал агрессивной игры, моментов и надежности в обороне.

— В общем, вы довольны реализацией моментов?

— Мне кажется, да. Мы забили с первого же момента. Также были моменты у Влада Супряги - можно было реализовывать два выхода один на один. Но, мне кажется, в обоих случаях хорошо сыграл вратарь.