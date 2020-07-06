Денис Фаворов – Игрок тура в УПЛ, Рябоконь – лучший тренер

Лучшим игроком 29-го тура УПЛ был признан защитник «Десны» Денис Фаворов. В голосовании экспертов он обошел хавбека «Шахтера» Алана Патрика.
Фаворов сделал дубль в матче с «Колосом» и помог своей команде победить 5:1.
Лучшим тренером тура был признан наставник «Десны» Александр Рябоконь.
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Источник — УПЛ
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