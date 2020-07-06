Остап Маркевич близок к назначению тренером Мариуполя

По информации шоу ТаТоТаке, новым тренером «Мариуполя» после завершения текущего сезона УПЛ станет Остап Маркевич.
Контракт нынешнего наставника команды Александра Бабича завершается, а продлевать его клуб не планирует и уже якобы договорился с Маркевичем.
В текущем сезоне Маркевич успел поработать с «Агробизнесом» и «Черноморцем» в Первой лиге.
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Источник — ТаТоТаке
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