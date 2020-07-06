Остап Маркевич близок к назначению тренером Мариуполя

Судя по всему, Александр Бабич покинет команду

  • 06.07.2020 12:49
  • 451 просмотр
  • 3 комментария
Остап Маркевич близок к назначению тренером Мариуполя
© chernomorets.odessa.ua

По информации шоу ТаТоТаке, новым тренером «Мариуполя» после завершения текущего сезона УПЛ станет Остап Маркевич.

Контракт нынешнего наставника команды Александра Бабича завершается, а продлевать его клуб не планирует и уже якобы договорился с Маркевичем.

В текущем сезоне Маркевич успел поработать с «Агробизнесом» и «Черноморцем» в Первой лиге.

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Источник — ТаТоТаке

(4 голоса)

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 06.07.2020 13:04
    0
    это такой бред
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 06.07.2020 12:53
    0
    Из серии шило на мыло,кто согласен за смешные деньги работать,того и назначают
    Ссылка
    Евгений Семыкин
      Евгений Семыкин, 06.07.2020 12:53
    -1
    Ну если так порассуждать - фото подходит )
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 06.07.2020 13:04
    0
    это такой бред
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 06.07.2020 12:53
    0
    Из серии шило на мыло,кто согласен за смешные деньги работать,того и назначают
    Ссылка
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