Остап Маркевич близок к назначению тренером Мариуполя

По информации шоу ТаТоТаке, новым тренером «Мариуполя» после завершения текущего сезона УПЛ станет Остап Маркевич.

Контракт нынешнего наставника команды Александра Бабича завершается, а продлевать его клуб не планирует и уже якобы договорился с Маркевичем.

В текущем сезоне Маркевич успел поработать с «Агробизнесом» и «Черноморцем» в Первой лиге.