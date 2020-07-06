Александр СИРОТА: «Перед матчем с Шахтером переживал, был мандраж»

20-летний защитник киевского «Динамо» Александр Сирота поделился впечатлениями о дебюте за первую команду в матче 29-го тура чемпионата Украины против «Шахтера» (2:3).
«Переживал, был мандраж, но мне помогали все игроки, тренера подсказывали. Некоторые опытные футболисты говорили, о чем думать, о чем нет. Спасибо им большое», — сказал Сирота в эфире телеканала УНИАН.
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Источник — Динамо Киев от Шурика
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