Пеп ГВАРДИОЛА: «Одна ошибка — и нас наказали»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал поражение от «Саутгемптона» (0:1) в поединке 33-го тура АПЛ.
«Это немного похоже на общий итог сезона — одна ошибка, и они нас наказали. Затем мы много создали. Мы упустили несколько шансов.
Мы сыграли действительно хорошо, но недостаточно хорошо», — отметил Гвардиола.
Единственный гол «Манчестер Сити» пропустил после ошибки 23-летнего украинского футболиста Александра Зинченко.
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Источник — ФК Манчестер Сити
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