Пеп ГВАРДИОЛА: «Одна ошибка — и нас наказали»

Наставник «Манчестер Сити» подвел итоги поражения от «Саутгемптона» (0:1)

  • 06.07.2020 11:57
  • 888 просмотров
  • 1 комментарий
Пеп ГВАРДИОЛА: «Одна ошибка — и нас наказали»
© ФК Манчестер Сити. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал поражение от «Саутгемптона» (0:1) в поединке 33-го тура АПЛ.

«Это немного похоже на общий итог сезона — одна ошибка, и они нас наказали. Затем мы много создали. Мы упустили несколько шансов.

Мы сыграли действительно хорошо, но недостаточно хорошо», — отметил Гвардиола.

Единственный гол «Манчестер Сити» пропустил после ошибки 23-летнего украинского футболиста Александра Зинченко.

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Источник — ФК Манчестер Сити

(4 голоса)

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Комментарии
    lenares85
      lenares85, 06.07.2020 13:00
    0
    Ошибка одна вратаря, у игрока игровая ситуация, где нападение не могли наиграть на гол
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 06.07.2020 13:00
    0
    Ошибка одна вратаря, у игрока игровая ситуация, где нападение не могли наиграть на гол
    Ссылка
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