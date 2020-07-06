ГАСПЕРИНИ: «Наша цель выйти в ЛЧ и установить новый рекорд клуба»

Наставник «Аталанты» настраивается на успешное завершение сезона

  • 06.07.2020 11:58
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ГАСПЕРИНИ: «Наша цель выйти в ЛЧ и установить новый рекорд клуба»
© AP

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу над «Кальяри» в рамках 30-го тура Серии А. Матч закончился со счетом 1:0.

«Нам не хватало энергии и проницательности, поскольку мы создали так много шансов и не должны были так страдать до финального свистка. Мы не воспользовались преимуществом, и я почувствовал небольшую моральную усталость даже больше, чем физическую. Мы были медлительны и неточны, но все же смогли добыть результат.

Наша цель — математически обеспечить место в зоне Лиги чемпионов и установить новый рекорд для клуба. Мы далеко от второго места, но мы, конечно, можем попробовать. Это заманчивая идея», - сказал Гасперини.

После 30-ти туров «Аталанта» имеет в активе 63 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице.

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Источник — Football-Italia

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