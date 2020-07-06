Юрию Вернидубу стало плохо и он не пришел на пресс-конференцию

В воскресенье «Шахтер» Солигорск под руководством украинского наставника Юрия Вернидуба выиграл у «Торпедо» со счетом 4:1 и стал лидером чемпионата Беларуси.
Однако после игры тренер почувствовал себя не очень хорошо и не пришел на пресс-конференцию. О проблемах рассказал его помощник Дмитрий Кара-Мустафа.
– Почему главный тренер Юрий Вернидуб не пришел на пресс-конференцию?
– Проблемы со здоровьем сейчас.
– Что случилось?
– Не очень хорошо себя чувствует, – сказал тренер.
Источник — ФК Шахтер Солигорск
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.