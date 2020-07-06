Юрию Вернидубу стало плохо и он не пришел на пресс-конференцию

В воскресенье «Шахтер» Солигорск под руководством украинского наставника Юрия Вернидуба выиграл у «Торпедо» со счетом 4:1 и стал лидером чемпионата Беларуси.

Однако после игры тренер почувствовал себя не очень хорошо и не пришел на пресс-конференцию. О проблемах рассказал его помощник Дмитрий Кара-Мустафа.

– Почему главный тренер Юрий Вернидуб не пришел на пресс-конференцию?

– Проблемы со здоровьем сейчас.

– Что случилось?

– Не очень хорошо себя чувствует, – сказал тренер.