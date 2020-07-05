Солигорский Шахтер Вернидуба разгромил соперника и стал лидером чемпионата

«Торпедо-БелАЗ» дома ничего не сумел противопоставить команде украинца

  • 05.07.2020 20:05
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Солигорский Шахтер Вернидуба разгромил соперника и стал лидером чемпионата
© ФК Шахтер Солигорск. Юрий Вернидуб

Сегодня, 5 июля, проходят матчи 16-го тура чемпионата Беларуси. В центральном поединке встречались «Торпедо-БелАЗ» и «Шахтер» Солигорск.

«Шахтер» под руководством украинского тренера Юрия Вернидуба разгромил соперника со счетом 4:1 и стал лидером.

Солигорский «Шахтер» набрал 30 очков и опередил БАТЭ по дополнительным показателям.

Чемпионат Беларуси. 16-й тур

«Минск» – «Белшина» Бобруйск – 2:2

Голы: Васильев, 18 (пен), Грибовский, 56 – Нечаев, 32, Нивалдо, 89.

«Торпедо-БелАЗ» Жодино – «Шахтер» Солигорск – 1:4

Голы: Премудров, 77 – Иванович, 12, Лисакович, 58, 83, Подстрелов, 86.

Турнирная таблица

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Источник — Sport.ua

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