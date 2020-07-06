Андрей ПЯТОВ: «Иду по примеру Буффона. В 42 он подписал новый контракт»

36-летний вратарь «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов подтвердил, что завершать карьеру пока не намерен и берет пример с легендарного Джанлуиджи Буффона.

«Я всегда хотел играть как можно дольше, и я иду по примеру Буффона. В 42 он подписал новый контракт - для меня это показатель. Почему бы и нет».

«Я хочу как можно дольше оставаться в игре и так легко отдавать свое место молодежи не собираюсь», - сказал Пятов.

В 2018 году Пятов продлил контракт с «Шахтером» на 2,5 года.