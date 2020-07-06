Андрей ПЯТОВ: «Иду по примеру Буффона. В 42 он подписал новый контракт»

Украинский кипер пока не планирует заканчивать с футболом

  • 06.07.2020 09:47
  • 312 просмотров
  • 1 комментарий
Андрей ПЯТОВ: «Иду по примеру Буффона. В 42 он подписал новый контракт»
© shakhtar.com

36-летний вратарь «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов подтвердил, что завершать карьеру пока не намерен и берет пример с легендарного Джанлуиджи Буффона.

«Я всегда хотел играть как можно дольше, и я иду по примеру Буффона. В 42 он подписал новый контракт - для меня это показатель. Почему бы и нет».

«Я хочу как можно дольше оставаться в игре и так легко отдавать свое место молодежи не собираюсь», - сказал Пятов.

В 2018 году Пятов продлил контракт с «Шахтером» на 2,5 года.

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Источник — Великий футбол

(1 голос)

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Комментарии
    ihor7003
    online
      ihor7003, 06.07.2020 10:00
    0
    Закончит карьеру летом 2023!!!!!
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 06.07.2020 10:00
    0
    Закончит карьеру летом 2023!!!!!
    Ссылка
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