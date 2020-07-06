СОПКО: «Динамо находится под давлением. Оно очень сковывает игроков»

Специалист высказался о борьбе за второе место в УПЛ

  • 06.07.2020 09:02
  • 704 просмотра
  • 1 комментарий
СОПКО: «Динамо находится под давлением. Оно очень сковывает игроков»
© ТК Футбол. Александр Сопко

Бывший защитник «Шахтера» и футбольный эксперт Александр Сопко прокомментировал борьбу за второе место в чемпионате Украины.

 — Нам предстоит увидеть увлекательный финиш чемпионата, в котором за медали будут сражаться три разных по стилю команды. Сложнее других будет «Динамо», которое находится сейчас в большой психологической яме. Киевляне пребывают под огромным давлением, и оно их очень сковывает. Учитывая, что у «Динамо» еще и игра не поставлена… Заметно ведь, что динамовцы выходят на поле с боязнью не добиться нужного результата.

— Все решит очная встреча «Динамо» и «Зари», или расклад серьезно изменится уже в ближайшем — 30-м туре?
— Каждый тур, каждый поединок может что-то серьезно изменить. Визит «Динамо» в гости к «Александрии» в 30-м туре легким для бело-синих не будет. Команда Шарана в матче с «Зарей» доказала — так просто очки у нее не отберешь. Нас ожидает своеобразный мини-турнир в УПЛ, в котором никто из претендентов на серебро не имеет права ошибиться. Думаю, что сложнее других придется все-таки «Десне», поскольку ей предстоит сыграть с «Шахтером», - сказал Сопко.

Напомним, 29-ти туров УПЛ «Десна» и «Динамо» имеют по 55 очков и занимают второе и третье места. На один балл меньше у «Зари».

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — zbirna.com

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    zzg77
    online
      zzg77, 06.07.2020 09:27
    -1
    Жаль, что он в лагере кротов! Иногда многое недоговаривает и изворачивается. А так один из лучших наших экспертов, тонко понимает футбол.
    Ссылка
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности