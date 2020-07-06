СОПКО: «Динамо находится под давлением. Оно очень сковывает игроков»

Бывший защитник «Шахтера» и футбольный эксперт Александр Сопко прокомментировал борьбу за второе место в чемпионате Украины.

— Нам предстоит увидеть увлекательный финиш чемпионата, в котором за медали будут сражаться три разных по стилю команды. Сложнее других будет «Динамо», которое находится сейчас в большой психологической яме. Киевляне пребывают под огромным давлением, и оно их очень сковывает. Учитывая, что у «Динамо» еще и игра не поставлена… Заметно ведь, что динамовцы выходят на поле с боязнью не добиться нужного результата.

— Все решит очная встреча «Динамо» и «Зари», или расклад серьезно изменится уже в ближайшем — 30-м туре?

— Каждый тур, каждый поединок может что-то серьезно изменить. Визит «Динамо» в гости к «Александрии» в 30-м туре легким для бело-синих не будет. Команда Шарана в матче с «Зарей» доказала — так просто очки у нее не отберешь. Нас ожидает своеобразный мини-турнир в УПЛ, в котором никто из претендентов на серебро не имеет права ошибиться. Думаю, что сложнее других придется все-таки «Десне», поскольку ей предстоит сыграть с «Шахтером», - сказал Сопко.

Напомним, 29-ти туров УПЛ «Десна» и «Динамо» имеют по 55 очков и занимают второе и третье места. На один балл меньше у «Зари».