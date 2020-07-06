Бартомеу утверждает, что VAR систематически помогает Реалу

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу заявил, что система VAR помогает мадридскому «Реалу».

«Я смотрел матч «Реала» и «Атлетика» почти до второго тайма. У меня плохие впечатления, ведь у нас лучшая лига в мире, а VAR после коронавируса работает несправедливо. Это изменило некоторые результаты и всегда помогает одной и той же команде», - сказал Бартомеу.

Отметим, что в последних матчах «Реал» победил с минимальным счетом после реализованных пенальти.

«Реал» после 34 туров возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, опережая «Барселону» на четыре очка.

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