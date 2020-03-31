Президент Барселоны: «Месси пришел и сказал - зарплаты нужно уменьшить»

«Барселона» в одностороннем порядке снизила зарплаты футболистам, так как сами игроки ранее отказались от варианта с понижением зарплаты.

Президент клуба Жозеп Бартомеу, напротив, рассказал, что капитан команды Лионель Месси с самого начала поддерживал урезание зарплат на время кризиса.

«Что касается зарплат, то Месси сразу пришел ко мне и сказал - их нужно уменьшать. И такое предложение было от капитанов других команд «Барселоны» (баскетбольной, гандбольной и.т,д).

«Это показывает их приверженность клубу», - считает Бартомеу.

Сокращение зарплат игроков первой команды составило до 70%.