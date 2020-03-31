Президент Барселоны: «Месси пришел и сказал - зарплаты нужно уменьшить»

«Барселона» в одностороннем порядке снизила зарплаты футболистам, так как сами игроки ранее отказались от варианта с понижением зарплаты.
Президент клуба Жозеп Бартомеу, напротив, рассказал, что капитан команды Лионель Месси с самого начала поддерживал урезание зарплат на время кризиса.
«Что касается зарплат, то Месси сразу пришел ко мне и сказал - их нужно уменьшать. И такое предложение было от капитанов других команд «Барселоны» (баскетбольной, гандбольной и.т,д).
«Это показывает их приверженность клубу», - считает Бартомеу.
Источник — As.com
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