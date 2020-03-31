Президент Барселоны: «Месси пришел и сказал - зарплаты нужно уменьшить»

Жозеп Бартомеу отрицает информацию о конфликте

  • 31.03.2020 20:33
  • 1419 просмотров
  • 2 комментария
Президент Барселоны: «Месси пришел и сказал - зарплаты нужно уменьшить»
© AS

«Барселона» в одностороннем порядке снизила зарплаты футболистам, так как сами игроки ранее отказались от варианта с понижением зарплаты.

Президент клуба Жозеп Бартомеу, напротив, рассказал, что капитан команды Лионель Месси с самого начала поддерживал урезание зарплат на время кризиса.

«Что касается зарплат, то Месси сразу пришел ко мне и сказал - их нужно уменьшать. И такое предложение было от капитанов других команд «Барселоны» (баскетбольной, гандбольной и.т,д).

«Это показывает их приверженность клубу», - считает Бартомеу.

Сокращение зарплат игроков первой команды составило до 70%.

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Источник — As.com

(13 голосов)

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Комментарии
    kot_sumy
    online
      kot_sumy, 31.03.2020 21:40
    +2
    А вой какой тут подняли почитатели Кристины...
    Ссылка
    AЛВ
    online
      AЛВ, 31.03.2020 20:37
    +5
    Л.Мессі- РЕСПЕКТ.!!!
    Ссылка
    AЛВ
    online
      AЛВ, 31.03.2020 20:37
    +5
    Л.Мессі- РЕСПЕКТ.!!!
    Ссылка
    kot_sumy
    online
      kot_sumy, 31.03.2020 21:40
    +2
    А вой какой тут подняли почитатели Кристины...
    Ссылка
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