«Фиорентина» обыграла «Парму» в рамках 30-го тура Серии А. Встреча в Парме завершилась со счетом 2:1 в пользу «фиалок».
Смотрите видео голов и обзор матча:
Лучшие моменты матча Парма - Фиорентина
|50'
|ГОЛ ! С пенальти забил Юрай Куцка (Парма).
|31'
|ГОЛ ! С пенальти забил Эрик Пульгар (Фиорентина).
|19'
|ГОЛ ! С пенальти забил Эрик Пульгар (Фиорентина).
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Максим Гаптар, Sport.ua
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