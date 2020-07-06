Рамос после возобновления чемпионата забил больше, чем Месси и Роналду

Защитник «Реала» находится в отличной форме

  • 06.07.2020 08:18
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Рамос после возобновления чемпионата забил больше, чем Месси и Роналду
© ФК Реал Мадрид. Серхио Рамос

Капитан «Реала» Серхио Рамос забил единственный гол в матче 34-го тура Ла Лиги против «Атлетика» (1:0).

Испанец реализовал пенальти.

Это уже 12-й гол Рамоса в сезоне. Также он является самым результативным защитником в истории чемпионата (71 гол).

Отметим, что после возобновления сезона Рамос забил 5 мячей. По голам он опережает нападающего «Барселоны» Лионеля Месси (4) и форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду (3).

Добавим, что этот гол стал для Серхио Рамоса 101 в карьере.

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Источник — El Mundo Deportivo

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