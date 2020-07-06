Суарес стал третьим бомбардиром в истории Барселоны

«Барселона» уверенно обыграла «Вильярреал» (4:1) в рамках 34-го тура Ла Лиги.
Один из мячей забил Луис Суарес. Таким образом 33-летний нападающий вышел на третье место в списке бомбардиров клуба. Он сравнялся с Ласло Кубалой. У обоих по 194 гола.
На втором месте - Сезар Родригес (232). Лучшим бомбардиром каталонцев является нынешний капитан команды Лионель Месси (441).
В этом сезоне Суарес сыграл 30 матчей за «Барселону», забил 17 мячей и отдал 12 голевых передач.
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Источник — El Mundo Deportivo
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