Суарес стал третьим бомбардиром в истории Барселоны

«Барселона» уверенно обыграла «Вильярреал» (4:1) в рамках 34-го тура Ла Лиги.

Один из мячей забил Луис Суарес. Таким образом 33-летний нападающий вышел на третье место в списке бомбардиров клуба. Он сравнялся с Ласло Кубалой. У обоих по 194 гола.

На втором месте - Сезар Родригес (232). Лучшим бомбардиром каталонцев является нынешний капитан команды Лионель Месси (441).

В этом сезоне Суарес сыграл 30 матчей за «Барселону», забил 17 мячей и отдал 12 голевых передач.