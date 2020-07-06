Беньямин ВЕРБИЧ: «Мариуполь – самый неудобный соперник»

Футболист сборной Словении Беньямин Вербич за 2,5 года в «Динамо» здорово освоился в чемпионате Украины. Вингер назвал самого неуступчивого оппонента в Премьер-лиге.

«Самый неудобный соперник - Мариуполь. С ними всегда тяжело играть. Да, я часто забиваю им, но это очень тяжелый выезд, потому что надо лететь, ехать туда-сюда. С Мариуполем всегда тяжелые матчи», - сказал Вербич.

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