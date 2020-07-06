Беньямин ВЕРБИЧ: «В следующий раз Словения обыграет Украину»

Словенский вингер «Динамо» бросил вызов сборной Украины

  • 06.07.2020 04:21
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Беньямин ВЕРБИЧ: «В следующий раз Словения обыграет Украину»
© Футбол 1/2/3. Беньямин Вербич

Хавбек «Динамо» Беньямин Вербич пообещал взять реванш за поражение сборной Словении от Украины в плей-офф за выход на Евро-2016.

«У вас очень хорошая команда сейчас. Я смотрел матч с Португалией, мне очень понравилось. Здорово наблюдать за одноклубниками в сборной Украины. Миколенко очень хорошо сыграл против чемпиона Европы. Если бы Украина и Словения снова встретились - мы вас обыграем», - сказал Вербич.

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Источник — Футбол 1/2/3

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