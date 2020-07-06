Беньямин ВЕРБИЧ: «В следующий раз Словения обыграет Украину»

Хавбек «Динамо» Беньямин Вербич пообещал взять реванш за поражение сборной Словении от Украины в плей-офф за выход на Евро-2016.

«У вас очень хорошая команда сейчас. Я смотрел матч с Португалией, мне очень понравилось. Здорово наблюдать за одноклубниками в сборной Украины. Миколенко очень хорошо сыграл против чемпиона Европы. Если бы Украина и Словения снова встретились - мы вас обыграем», - сказал Вербич.