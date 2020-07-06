Беньямин ВЕРБИЧ: «В следующий раз Словения обыграет Украину»

Хавбек «Динамо» Беньямин Вербич пообещал взять реванш за поражение сборной Словении от Украины в плей-офф за выход на Евро-2016.
«У вас очень хорошая команда сейчас. Я смотрел матч с Португалией, мне очень понравилось. Здорово наблюдать за одноклубниками в сборной Украины. Миколенко очень хорошо сыграл против чемпиона Европы. Если бы Украина и Словения снова встретились - мы вас обыграем», - сказал Вербич.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.