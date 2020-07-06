Вячеслав ШЕВЧУК: «Динамо деградирует»

Экс-игрок «Шахтера» рассказал, почему в игре киевлян царит хаос

  • 06.07.2020 01:36
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Вячеслав ШЕВЧУК: «Динамо деградирует»
© Футбол 1/2/3. Вячеслав Шевчук

Эксперт программы «Великий Футбол» Вячеслав Шевчук прокомментировал результат матча «Динамо» - «Шахтер» (2:3). Экс-игрок сборной Украины считает, что столичная команда деградирует при нынешнем наставнике.

«В современном футболе очень важны тактические моменты. Я много раз говорил, что у Динамо нет никаких сдвигов в плане тактики и организации игры.

Динамо высоко прессинговало, но Шахтер очень легко выходил из-под давления. Это тактический аспект. «Горняки» были правильно сгруппированы.

Сейчас Динамо очень сложно. Ключевые и основные игроки вылетают. Тренерскому штабу приходится подключать молодых футболистов. Дебютировал Сирота, центральным защитником справа был Кадири, также травмирован Миколенко, кроме того, в атаке идет постоянная ротация - тренер не может найти баланс в стартовом составе. Наставник киевлян постоянно сталкивается с подобными проблемами.

Динамовцам было очень важно показать настрой и характер. В первом тайме мы этого не увидели. Во второй половине встречи тренер произвел несколько замен, после которых они заиграли по-другому. Но и Шахтер расслабился.

Динамо деградирует. За этот год команда стала играть хуже, чем раньше. Когда придет новый тренер, нужно время, чтобы вытянуть динамовцев на уровень прошлогодней давности», - считает Шевчук.

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Источник — Футбол 1/2/3

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