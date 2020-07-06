30-й тур
Кальяри
0:1
Аталанта
05.07.2020, FT   ТВ-трансляция: 

ВИДЕО. Как Малиновский заработал пенальти для Аталанты. Видеообзор матча

Смотрите самое интересное из матча Серии A между «Кальяри» и «Аталантой»

  • 06.07.2020 00:25
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ВИДЕО. Как Малиновский заработал пенальти для Аталанты. Видеообзор матча
© Twitter. Руслан Малиновский

5 июля в чемпионате Италии прошли матчи 30-го тура. Украинец Руслан Малиновский вышел в основе и сыграл 58 минут за «Аталанту», которая сумела переиграть в гостях «Кальяри» (1:0).

Единственный гол забил Луис Муриэль с пенальти. 11-метровый заработал именно украинец.

Смотрите видеообзор матча и гол Муриэля с пенальти, который заработал Малиновский.

Лучшие моменты матча Кальяри - Аталанта
27' ГОЛ ! С пенальти забил Луис Муриэль (Аталанта).
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Источник — YouTube

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