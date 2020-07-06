ВИДЕО. Как Малиновский заработал пенальти для Аталанты. Видеообзор матча

5 июля в чемпионате Италии прошли матчи 30-го тура. Украинец Руслан Малиновский вышел в основе и сыграл 58 минут за «Аталанту», которая сумела переиграть в гостях «Кальяри» (1:0).
Единственный гол забил Луис Муриэль с пенальти. 11-метровый заработал именно украинец.
Смотрите видеообзор матча и гол Муриэля с пенальти, который заработал Малиновский.
Лучшие моменты матча Кальяри - Аталанта
|27'
|ГОЛ ! С пенальти забил Луис Муриэль (Аталанта).
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Источник — YouTube
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