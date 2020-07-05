Громов провел 250-й официальный матч за украинские клубы

154 встречи 30-летний юбиляр отыграл за «Ворсклу», 84 - за «Зарю» и 12 - за «Динамо»

  • 05.07.2020 22:17
  • 208 просмотров
  • 1 комментарий
Громов провел 250-й официальный матч за украинские клубы
© ФК Заря

Матч против «Александрии» (2:2) стал 250-м для Артема Громова в рядах украинских клубов. 154 встречи 30-летний юбиляр отыграл за «Ворсклу» (ЧУ - 132, КУ - 14, ЕК - 8), где 10 лет назад началась его карьера в большом футболе, 84 - за «Зарю» (ЧУ - 70, КУ - 4, ЕК - 10) и 12 - за «Динамо» (ЧУ - 9, КУ - 1, СК - 1, ЕК - 1).

В общей сложности 211 поединков Громов провел в УПЛ, по 19 - в Кубке Украины и еврокубках и 1 - в Суперкубке Украины.

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Real
      Real, 05.07.2020 22:31
    +1
    Красавчик!
    Ссылка
    Real
      Real, 05.07.2020 22:31
    +1
    Красавчик!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности