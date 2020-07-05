Громов провел 250-й официальный матч за украинские клубы

Матч против «Александрии» (2:2) стал 250-м для Артема Громова в рядах украинских клубов. 154 встречи 30-летний юбиляр отыграл за «Ворсклу» (ЧУ - 132, КУ - 14, ЕК - 8), где 10 лет назад началась его карьера в большом футболе, 84 - за «Зарю» (ЧУ - 70, КУ - 4, ЕК - 10) и 12 - за «Динамо» (ЧУ - 9, КУ - 1, СК - 1, ЕК - 1).

В общей сложности 211 поединков Громов провел в УПЛ, по 19 - в Кубке Украины и еврокубках и 1 - в Суперкубке Украины.