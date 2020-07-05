Нулевая ничья. Черноморец не сумел дома распечатать ворота Николаева

Сегодня, 5 июля, состоялся матч 22-го тура Первой лиги Украины. В Одессе «Черноморец» и «Николаев разошлись миром (0:0), без забитых голов.
Верхушка Первой лиги: «Металлист 1925», «Ингулец» (по 44 очка), «Агробизнес» (43), «Волынь» (42), «Минай» (41), «Рух» (40), «Оболонь-Бровар» (38), «Авангард» Краматорск (37). Идет напряженная борьба за 3 путевки в Премьер-лигу.
Чемпионат Украины. Первая лига
22-й тур, 5 июля, Одесса
«Черноморец» Одесса – «Николаев» – 0:0
«Черноморец»: Паламарчук, Зубейко, Лиховидько, Микицей, Слинкин, Велев (Долгов, 72), Клименко, Хамелюк (Яловенко, 57), Брагару (Янаков 50), Авагимян, Сикорский (Штогрин, 57).
«Николаев»: Шелихов, Ульянов, Кушниренко, Порох, Попов (Куксенко, 33), Охрончук (Росляков, 78), Витенчук, Кравченко, Ковалев (Паламар, 84), Войцеховский (Заричнюк, 80), Яворский (Черепущак, 88).
Предупреждения: Брагару, 36 – Попов, 24, Охрончук, 51, Близнюк, 51 (главный тренер), Кравченко, 57, Ковалев, 74.
Турнирная таблица Первой лиги
Источник — Sport.ua
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