В воскресенье, 5-го июля, состоится поединок 22-го тура Первой лиги Украины, в котором «Черноморец» примет «Николаев».

При новом тренере Сергее Ковальце «Черноморец» демонстрирует впечатляющие результаты. В позапрошлом туре одесситы разбили «Волынь» со счетом 5:2, в прошлом — обыграли «Прикарпатье» со счетом 1:0. После 21-го сыгранного тура «Черноморец» занимает десятое место в турнирной таблице, имея в активе 28 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 27-30.

«Николаев» — сосед «Черноморца» по турнирной таблице. На данный момент команда занимает 11-е место. После 21-го сыгранного тура в активе у команды 22 очка при разнице забитых и пропущенных мячей 30-33.

Может показаться, что встретятся две абсолютно равные команды. Но «Черноморец» все-таки смотрится предпочтительней. Мало того, что одесситы играют дома, так еще и новый тренер Сергей Ковалец вдохнул в «Черноморец» новую жизнь. Само собой, у нового наставника еще много работы, но первые результаты уже налицо.

С другой стороны, «Николаев» тоже не лыком шит. Под руководством опытного Ильи Близнюка команда демонстрирует вполне качественный футбол.

«Мы никого не боимся, мы играем в свой футбол, в который можем играть на сегодняшний день. У нас не так много опытных игроков. Здесь важен правильный подход, самоотдача, реализация, выполнение игровой установки и дисциплина», — считает Близнюк.

В любом случае, фаворитом поединка видится именно «Черноморец». Разгрома не будет, но три очка одесситы должны взять, хоть это и буде весьма непросто.

5 июля, воскресенье