ВИДЕО. Юрченко с пенальти вывел Зарю вперед в игре с Александрией

В воскресенье, 5 июля, проходит матч 29-го тура УПЛ, в котором «Заря» принимает «Александрию».
В начале второго тайма хозяев поля вперед вывел Владлен Юрченко (2:1), реализовав пенальти.
Смотрите видео гола Владлен Юрченко, 54 мин (пен).
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Источник — ТСН
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