ВИДЕО. Лучший в Украине! Манчестер Сити посвятил Зинченко специальный ролик

Четыре года назад украинский футболист подписал контракт с английским клубом

  • 05.07.2020 20:55
  • 2889 просмотров
  • 3 комментария
ВИДЕО. Лучший в Украине! Манчестер Сити посвятил Зинченко специальный ролик
© ФК Манчестер Сити. Александр Зинченко

Английский «Манчестер Сити» посвятил специальный ролик 23-летнему украинскому игроку Александру Зинченко. Четыре года назад, 4-го июля 2016-го, Зинченко перешел в «Манчестер Сити» из российской «Уфы».

«Лучший в Украине! Четыре года с подписания Зинченко», — гласит подпись под видео.

В текущем сезоне Александр провел за «Манчестер Сити» 20 матчей во всех турнирах, где забил один гол. Контракт Зинченко с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2024-го года.

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Источник — ФК Манчестер Сити

(7 голосов)

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Комментарии
    n.tkach
      n.tkach, 05.07.2020 21:45
    +1
    В 23 года в топ клубе. Позитивный в жизни, работяга на поле . Удачи тебе Саня !!!
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    romanchik.8409
    online
      romanchik.8409, 05.07.2020 21:25
    -6
    Самый лучший только ,что привёз в свои ворота..
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    Mr.Frost
    online
      Mr.Frost, 05.07.2020 21:00
    +11
    Приємно за хлопця.
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    Mr.Frost
    online
      Mr.Frost, 05.07.2020 21:00
    +11
    Приємно за хлопця.
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    n.tkach
      n.tkach, 05.07.2020 21:45
    +1
    В 23 года в топ клубе. Позитивный в жизни, работяга на поле . Удачи тебе Саня !!!
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