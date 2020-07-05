ВИДЕО. Лучший в Украине! Манчестер Сити посвятил Зинченко специальный ролик

Английский «Манчестер Сити» посвятил специальный ролик 23-летнему украинскому игроку Александру Зинченко. Четыре года назад, 4-го июля 2016-го, Зинченко перешел в «Манчестер Сити» из российской «Уфы».

«Лучший в Украине! Четыре года с подписания Зинченко», — гласит подпись под видео.

В текущем сезоне Александр провел за «Манчестер Сити» 20 матчей во всех турнирах, где забил один гол. Контракт Зинченко с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2024-го года.