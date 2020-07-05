ВИДЕО. Хомченовский сравнял счет для Зари шикарным обводящим ударом

В воскресенье, 5 июля, проходит матч 29-го тура УПЛ, в котором «Заря» принимает «Александрию».
В конце первого тайма счет для хозяев поля точным бильярдным ударом сравнял Дмитрий Хомченовский (1:1).
Смотрите видео гола Дмитрий Хомченовский, 45 мин.
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Источник — ТСН
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