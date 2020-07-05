Десна — Колос. Тотовицкий забил прямым ударом с углового

27-летний украинский полузащитник «Десны» Андрей Тотовицкий отметился забитым мячом в поединке 29-го тура УПЛ против «Колоса» (5:1). В добавленное ко второму тайму время Тотовицкий забил прямым ударом с углового.
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Источник — ТСН
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