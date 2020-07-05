Десна — Колос. Видео гола Кожушко

22-летний украинский игрок «Колоса» Олег Кожушко отметился забитым мячом в поединке 29-го тура УПЛ против черниговской «Десны» (1:5). Кожушко забил единственный гол своей команды на 89-й минуте встречи, сделав счет 1:4.
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Источник — ТСН
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