Артем ФРАНКОВ: «Почему бы Филиппову не погонять Мораеса?»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков удивлен тем, что в матче «Десна» — «Колос» (5:1) пробивать пенальти пошел защитник Денис Фаворов, а не форвард Александр Филиппов.
«Надо будет узнать у ребят из «Десны»: я понимаю, что Фаворов — пенальтист, но почему бы Филиппову не погонять Мораеса?!», — написал Франков.
В бомбардирской гонке УПЛ лидирует форвард «Шахтера» Жуниор Мораес с 19-ю забитыми мячами. На втором месте расположился Александр Филиппов из «Десны» с 15-ю забитыми.
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