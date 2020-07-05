Артем ФРАНКОВ: «Почему бы Филиппову не погонять Мораеса?»

Специалист удивлен, почему форвард не пробил пенальти в матче против «Колоса»

  • 05.07.2020 19:42
  • 767 просмотров
  • 2 комментария
Артем ФРАНКОВ: «Почему бы Филиппову не погонять Мораеса?»
© Sport.ua. Артем Франков

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков удивлен тем, что в матче «Десна» — «Колос» (5:1) пробивать пенальти пошел защитник Денис Фаворов, а не форвард Александр Филиппов.

«Надо будет узнать у ребят из «Десны»: я понимаю, что Фаворов — пенальтист, но почему бы Филиппову не погонять Мораеса?!», — написал Франков.

В бомбардирской гонке УПЛ лидирует форвард «Шахтера» Жуниор Мораес с 19-ю забитыми мячами. На втором месте расположился Александр Филиппов из «Десны» с 15-ю забитыми.

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Источник — Telegram

(6 голосов)

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Комментарии
    ffff
      ffff, 05.07.2020 20:13
    +2
    Филиппов не пенальтист, и зачем бить если не догнать Мораеса? А вдруг не забьёт, затопчут. И он уже всё всем доказал по игре. В чемпионате из форвардов- он лучший. Возразите. Тогда поставьте (к примеру)Мораеса в Десну, сколько он забьёт?
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    Leo Leo
    online
      Leo Leo, 05.07.2020 19:58
    +2
    Франков,погоняй сам себе.. ну или Цыганыка попроси..
    Ссылка
    ffff
      ffff, 05.07.2020 20:13
    +2
    Филиппов не пенальтист, и зачем бить если не догнать Мораеса? А вдруг не забьёт, затопчут. И он уже всё всем доказал по игре. В чемпионате из форвардов- он лучший. Возразите. Тогда поставьте (к примеру)Мораеса в Десну, сколько он забьёт?
    Ссылка
    Leo Leo
    online
      Leo Leo, 05.07.2020 19:58
    +2
    Франков,погоняй сам себе.. ну или Цыганыка попроси..
    Ссылка
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