Серхио РАМОС: «Еще одна победа»

34-летний защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос поделился впечатлениями о поединке 34-го тура чемпионата Испании против «Атлетика» (1:0).
«Еще одна победа, еще один шаг к цели», — написал Серхио в Instagram.
Рамос стал автором единственного гола в матче, реализовав пенальти на 73-й минуте.
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Источник — Instagram
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