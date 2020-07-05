Будущий конкурент Лунина отыграл уже 17 сухих матчей за Реал в сезоне

Вратарь Тибо Куртуа провел 17 сухих матчей за сезон Ла Лиги для мадридского «Реала». В 31 поединке он пропустил лишь 18 мячей.
Очередной поединок без пропущенных голов будущий конкурент Андрея Лунина отыграл в матче 34-го тура против «Атлетика» Бильбао (1:0).
Подобное в одном сезоне Ла Лиги среди голкиперов «Реала» ранее удавалось Франсиско Буйо (тоже 17 игр) в чемпионате Испании 1994/95.
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