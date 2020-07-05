Будущий конкурент Лунина отыграл уже 17 сухих матчей за Реал в сезоне

Помимо Тибо Куртуа, подобное удавалось Франсиско Буйо в сезоне 1994/95

  • 05.07.2020 19:43
  • 1261 просмотр
  • 1 комментарий
Будущий конкурент Лунина отыграл уже 17 сухих матчей за Реал в сезоне
© Twitter

Вратарь Тибо Куртуа провел 17 сухих матчей за сезон Ла Лиги для мадридского «Реала». В 31 поединке он пропустил лишь 18 мячей.

Очередной поединок без пропущенных голов будущий конкурент Андрея Лунина отыграл в матче 34-го тура против «Атлетика» Бильбао (1:0).

Подобное в одном сезоне Ла Лиги среди голкиперов «Реала» ранее удавалось Франсиско Буйо (тоже 17 игр) в чемпионате Испании 1994/95.

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Источник — Twitter

(7 голосов)

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Комментарии
    REALIST
    online
      REALIST, 05.07.2020 20:04
    +2
    не "будучий", а майбутній... спорт.юа, які молдовани вам перекладають? ...хоч би в заголовках не тупили!
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 05.07.2020 20:04
    +2
    не "будучий", а майбутній... спорт.юа, які молдовани вам перекладають? ...хоч би в заголовках не тупили!
    Ссылка
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