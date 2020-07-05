Вальядолид – Алавес – 1:0. Видео гола и обзор матча

В матче 34-го тура испанской Ла Лиги «Вальядолид» дома нанес поражение «Алавесу».
Смотрите видео голов и обзор матча «Вальядолид» – «Алавес» – 1:0.
Лучшие моменты матча Реал Вальядолид - Алавес
|88'
|ГОЛ ! Мяч забил Джоакин Фернандес (Реал Вальядолид).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.