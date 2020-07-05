Чемпионат Испании. Валенсия упустила победу на последних минутах

«Вальядолид» обыграл «Алавес», «Сельта» и «Бетис» сыграли вничью

  • 05.07.2020 01:11
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Чемпионат Испании. Валенсия упустила победу на последних минутах
© twitter.com/granadacdef

В субботу состоялось три поединка 34-го тура чемпионата Испании. Отметим очередную осечку «Валенсии», которая пытается завершить турнир в еврокубковой зоне.

Чемпионат Испании. 34-й тур.

«Сельта» – «Бетис» – 1:1

Голы: 1:0 – 22 Нолито, 1:1 – 79 Феддаль.

«Сельта»: Рубен Бланко, Оласа, Араухо, Васкес (Мальо, 62), Мурильо, Йокушлу, Бельтран (Фернандес, 76), Рафинья, Нолито (Брадарич, 75), Аспас (Санти Мина, 77), Смолов (Мендес, 54).

«Бетис»: Роблес, Манди, Эмерсон, Феддаль, Морено (Педраса, 54), Родригес, Каналес, Аленья (Хоакин, 57), Гуардадо, Хуанми (Тельо, 57), Морон (Иглесиас, 90).

«Вальядолид» – «Алавес» – 1:0

Гол: 1:0 – 88 Хоакин Фернандес.

«Вальядолид»: Масип, Санчес, Рауль Гарсия, Мойяно, Хоакин Фернандес, Тони Вилья (Вальдо Рубио, 57), Алькарас (Кике Перес, 78), Сан-Эметерио, Эрвиас (Плано, 57), Гвардиола (Оливас, 78), де ла Фуэнте (Унал, 62).

«Алавес»: Роберто, Агиррегабириа, Магальян, Дуарте (Марин, 32), Лагуардиа, Берк, Мендес, Камараса (Сайнс, 89), Піна (Ману Гарсия, 89), Фейса (Хоселу, 58), Лукас Перес (Пере Понс, 57).

«Гранада» – «Валенсия» – 2:2

Голы: 1:0 – 61, пенальти Фернандес, 1:1 – 63 М.Вальехо, 1:2 – 68 Гедеш, 2:2 – 86 Вико.

«Гранада»: Руй Силва, Диас (Пуэртас, 72), Нева (Жил Диаш, 83), Херман Санчес (Х.Вальехо, 83), Фулькье, Эррера, Этеки (Вико, 66), Мачис, Дуарте, Сольдадо, Фернандес.

«Валенсия»: Силлессен, Коста (Герреро, 46), Габриэл Паулиста, Мангаля, Васс, Черышев (Гедеш, 66), Коклен, Солер, Парехо (Кондогбиа, 87), М.Вальехо (Макси Гомес, 66), Гамейро (Собрино, 81).

 

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Источник — Sport.ua

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