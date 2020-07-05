В матче 33-го тура чемпионата Испании по футболу «Сельта» и «Бетис» сыграли вничью. Матч закончился со счетом 1:1.
Лучшие моменты матча Сельта - Реал Бетис
|79'
|ГОЛ ! Мяч забил Серхио Каналес (Реал Бетис).
|23'
|ГОЛ ! Мяч забил Мануэль Нолито (Сельта).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — MEGOGO
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.