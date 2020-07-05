ФОТО. Мюллер использовал Кубок Германии в качестве шляпы

30-летний игрок мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер оригинально отметил победу в финале Кубка Германии над «Байером» (4:2). Мюллер надел Кубок Германии на голову в качестве импровизированной шляпы.
«Мне нравится моя новая шляпа», — написал Мюллер в Instagram, комментируя фото.
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Источник — Instagram
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